Jul égale Johnny Hallyday et marque la musique française

On ne l’arrête plus…

Jul franchi un nouveau cap et rejoint Johnny Hallyday sur le toit de la musique française en terme de chiffres de vente. L’ovni a encore frappé en réalisant un exploit sur l’année 2022.

Est-ce qu’il existe un record que Jul ne pourra jamais atteindre ? Ça, c’est la question à un million d’euros (même si on se doute de la réponse). Si le J parvient toujours à satisfaire ses fans par sa productivité, on peut dire que l’année 2022 aura été particulièrement prolifique. Pour commencer, il a réalisé des chiffres de ventes exceptionnels avec ses albums "Extraterrestre" et "Cœur blanc" et est même devenu sponsor de l’OM avec son label D’or et de Platine.

Si les records sont rapidement tombés à la sortie de "Cœur Blanc" (disque d’or en une semaine), cela a aussi permis au rappeur d’atteindre un nouveau cap. Cependant, la machine ne s’est pas arrêtée là et aujourd’hui, de nouveaux exploits lui sont attribués. En effet, Jul est le seul artiste français à avoir franchi le cap du million d’albums vendus en 2022. De plus, le marseillais a égalé deux records détenus par Johnny Halliday depuis plus de 25 ans. L’interprète d'"Europa" détient désormais 20 albums certifiés disque de platine en solo et 15 albums certifiés double disques de platine en solo. C’est impressionnant, surtout lorsqu’on a seulement 33 ans.

Ce n’est pas la première fois que Jul égale Johnny Hallyday et ce ne sera certainement pas la dernière (n’oublions pas que son prochain album gratuit arrive bientôt). L’ovni laisse marque l'histoire du rap français ainsi que celle de la musique française de manière générale. Bravo le J !