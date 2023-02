BigFlo se lance en solo et change de nom

Changement de cap pour BigFlo ! L'aîné du duo toulousain s'est tout récemment lancé en solo sous le pseudonyme de Bunshiin et avec un premier single baptisé "Koopa". Un nouveau blaze qu'il a choisi pour sa signification, Bunshiin voulant dire "alter-égo" en japonais, une culture qu'il semble tout particulièrement apprécier. Sur Instagram, BigFlo explique son choix, motivé par une lointaine envie et un besoin d'extérioriser certaines idées.

"Souvent je me défoule en faisant des sons trop chelous pour BigFlo et Oli, alors je les sors sous ce nom. Je n'ai aucune stratégie marketing. Aucune ambition particulière si ce n'est me faire kiffer."