Le dernier album de Juice WRLD bientôt dévoilé

C'est Lil Bibby qui a vendu la mèche.

Depuis la mort de Juice WRLD à la fin de l'année 2019, on a eu droit à un ou deux albums posthumes par an. Ce qui fait qu'on a eu en tout 5 projets posthumes, un chiffre énorme, qui montre à quel point les labels et les proches des rappeurs continuent à capitaliser sur la musique du rappeur disparu. Ici, on trouve ça un peu dommage de tirer autant sur la corde, puisque si l'artiste n'a pas voulu sortir ces morceaux de son vivant, c'est probablement qu'il voulait encore retravailler dessus...

Mais cette fois, c'est la dernière ! Lil Bibby, très proche de Juice de son vivant, et qui s'est occupé de plusieurs albums posthumes, a annoncé qu'un nouvel opus allait voir le jour et que ce serait le dernier. Le CEO de Grade A Productions a signé un partenariat avec Interscope et a fait une grand déclaration sur Instagram : "Le dernier album de Juice WRLD est en travail... On veut que cet album sonne comme une fête. Célébrons la vie de Juice. Plus de deuil, je veux que tous ceux que Juice a aimé quand il était en vie nous aident à célébrer, en particulier ses fans, qu'il aimait beaucoup. Vous avez été les meilleurs fans qu'un rappeur puisse avoir (si on oublie les menaces de mort). Je ne vais pas me plaindre, mais je dirai juste que ça n'est pas facile".

On apprend donc que le producteur a été menacé de mort par certains fans, qui appréciaient assez peu son travail après la mort de Juice WRLD probablement. Mais en même temps, on ne peut pas en vouloir aux proches du rappeur qui veulent faire perdurer son héritage le plus longtemps possible. Le projet s'appellera "Party never Ends", on vous tient au courant dès qu'on a plus d'infos !