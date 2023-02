Aya Nakamura s'embrouille avec une internaute à cause de Beyoncé

Cette affaire est loin d’être terminée.

Aya Nakamura et Beyoncé en concert le même jour, le buzz du moment qui a poussé la chanteuse française à s'énerver et insulter une internaute sur Twitter.

Si vous suivez un peu l’actualité sur les réseaux sociaux et sites web, vous avez certainement vu passer de nombreux articles concernant Aya Nakamura et Beyoncé. Pour rappel, les deux artistes seront en concert le même jour, le 26 mai prochain. D’un côté, il y a Queen B, qui a affolé la toile en annonçant deux dates de concert en France dans le cadre de son "Renaissance Tour". Un show au Stade de France de Paris et l’autre, au Vélodrôme de Marseille. De l’autre, il y a Aya Nakamura qui, elle, a rempli trois dates à Bercy en même pas trois heures, dont un le 26 mai.

Avec un tel programme à cette date-là, autant vous dire que les internautes, notamment les fans d'Aya, se sont affolés. Les réactions ont été nombreuses, positives comme négatives. Si certains ont trouvé cette coïncidence ironique et se sont amusés de la situation, d’autres ne rigolent pas du tout. En effet, nombreux sont ceux et celles qui vont probablement devoir faire un choix, ce qui n’est pas du goût de tout le monde.

Effectivement, les tweets sur le sujets ont alimenté le réseau social toute la semaine, mais c’est un post en particulier, qui a fait sortir de ses gonds Aya Nakamura. Elle qui échangeait amicalement avec Booba il y a quelques jours, c’est un tout autre ton qu’elle a employé face à la remarque d’une internaute nommée Anttanasia. Cette dernière disait :

"Par contre l’équipe d’Aya, ce sont tellement des imbéciles. Comment tu peux accepter de faire un concert le même jour qu’une Beyoncé ? Le choix est catastrophique".

Une remarque qui, visiblement, a fait son effet. La principale concernée lui a répondu :

"Cette pétasse me prend pour phénomène Raven…me chauffe pas".

Pour ceux qui n’auraient pas connu Phénomène Raven, série phare de Disney Channel dans les années 2000, Raven (interprété par Raven Simoné) était une adolescente qui avait des visions et pouvait donc voir l’avenir. Le sous-entendu de l’artiste de 27 ans est donc clair, elle ne pouvait pas prévoir une telle coïncidence. On imagine surtout, qu’elle ne s’attendait pas à ce que cela prenne une telle ampleur. Quelques minutes après son tweet, elle a rajouté, non sans humour :

"Beyoncé j’espère que ton concert dur 4h, on va tous allez te voir après mon concert je te le dis".

Aya Nakamura vs Beyoncé pic.twitter.com/APHxs3TwVF — Kevin Boucher (@kevboucher) February 2, 2023

Le 26 mai s’annonce déjà très mouvementé !