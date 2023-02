Drake devient le premier artiste à dépasser les 75 milliards de streams sur Spotify !

L'occasion de faire passer un message à la plateforme...

Attention, on va enfoncer une porte ouverte : Drake est un artiste exceptionnel. On n'aurait pas assez de place ici pour lister tous les honneurs qu'il a reçus, les records qu'il a battus ou les récompenses qu'on lui a données. Mais, le Canadien est très loin d'avoir arrêté sa carrière donc la liste continue de s'allonger. On vient ainsi d'apprendre que celui qui a sorti un album commun avec 21 Savage a franchi une nouvelle barre symbolique. Il est devenu le premier artiste au monde à comptabiliser plus de 75 milliards de streams sur Spotify !