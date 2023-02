Booba fan d'Aya Nakamura, elle lui répond

B2O lui donne de la force.

Aya Nakamura et Booba ont partagé un échange sur la Toile, qui a surpris plus d’un internaute. Si de son côté, le Duc valide la chanteuse, cette dernière conseille, elle, de l'écouter.

Ce n’est un secret pour personne, le rappeur de 46 ans est très actif sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur Instagram, Twitter (où il est suivi par plus de 5 millions de personnes), ou même sur Tiktok, Booba ne fait pas dans la langue de bois. Il dit ce qu’il pense, clash ses ennemis et déclenche même des "guerres", comme la dernière en date contre les influenceurs. Cependant, malgré les beefs et les attaques, l’artiste sait aussi donner de la force à ceux qu’il estime, comme Aya Nakamura.

Depuis la sortie de son album "DNK", la chanteuse fait beaucoup parler d’elle. Avec des chiffres midweek à 7 542 exemplaires, le projet s’annonce prometteur en termes de ventes. Mieux encore, il semble avoir conquis un bon nombre de personnes. Parmi elles, Booba. Lui qui avait refusé de collaborer avec elle dans le passé (en soutien à Niska), aujourd’hui, il valide son album et son statut d’artiste incontournable.

Sur Twitter, Booba a donc partagé un screen du morceau "SMS", extrait de l’album "DNK" et a commenté : "J’avoue avoir été sceptique au début de sa carrière. Mais là, c’est confirmé. C’est la BOSS".

Une déclaration qui n’est pas passée inaperçu et à laquelle celle qui n'a pas son feat avec Rihanna a répondu avec un émoji médaille d’or et deux mains jointes vers le ciel. Cependant, Kopp a poursuivi avec un nouveau post, non sans humour, déclarant : "Je suis en train de saigner l’album, j’ai envie de me mettre en couple". Une publication partagée par Aya en story Instagram accompagnée de la phrase : "Écoutez le Duc".

Si Aya avait déclaré dans le passé que le rappeur l’inspirait, leur échange prouve que ce dernier, lui, la valide.