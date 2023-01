Hamza : découvrez la tracklist de "Sincèrement"

Un album prévu pour le 17 février, qui contient de belles collaborations...

Son dernier projet remonte au 5 février 2021. Deux ans plus tard, Hamza est enfin de retour avec un nouvel album : "Sincèrement". Le 12 janvier dernier, il en dévoilait le premier single sobrement intitulé "Introduction". Une belle mise en bouche à ce nouveau projet disponible le 17 février et dont la tracklist vient d’être révélée. Les fans du rappeur belge auront donc le droit à un album long de 17 titres, avec des collaborations inédites. Tiakola pour "Atasanté Pt. 2", CKay pour "Cocoro", Damso pour "Nocif" et enfin, le featuring que tout le monde attendait : Offset sur "Sadio".

Découvrez le tracklisting compet de "Sincèrement" :