Naps pousse un gros coup de gueule contre Apple Music

La plateforme ne l’a pas respecté.

Naps avait deux ou trois choses à dire à Apple Music et ne s’est pas retenu de le faire sur la place publique. Suite à une erreur de leur part, le marseillais s’est énervé sur ses réseaux.

Parmi les artistes et les musiques qui ont marqué 2022, on ne pourrait pas, ne pas citer Naps, notamment avec son hit "La Kiffance". Le rappeur a carrément écrit l’histoire du rap français sur Spotify avec ce morceau, extrait de son album "La TN". Même plusieurs mois après sa parution, le titre a été parmi les plus écoutés le soir du réveillon sur Deezer. Deux plateformes de streaming que Naps s’est empressé de remercier (en plus de sa fan base), ou de mettre en avant sur ses réseaux. Aujourd’hui, c’est un tout autre ton qu’il emploie avec une autre plateforme, Apple Music.

Si Naps se fait plus rare ces derniers temps musicalement parlant, il n’en reste pas moins actif sur la toile. Très proche de ses fans, il a poussé un coup de gueule via Instagram après qu’un internaute lui ai envoyé un screen tiré d’Apple Music. Sur ce dernier, on peut apercevoir la photo d’un inconnu à la place d’une photo de Naps sur le profil du compte de l’artiste. Une erreur qui semble l’avoir fait sourire au début, jusqu’à ce qu’il interpelle la plateforme :

"Apple Music, vous vous foutez de ma gueule ? C’est un prank ? Ouesh c’est qui sur ma photo de profil ? Merde alors ! Je rigole, mais c’est pas marrant en vrai !"

Dans une seconde story il surenchérit :

"Ça fait une semaine en plus ! Non il n’y a plus de respect ? genre on peut avoir une explication Apple Music ? Ou c’est trop… ?".

La plateforme a ensuite corrigé son erreur (heureusement), mais le message a été clair, concis et efficace. Une chose est sûre, Apple Music ne risque pas de faire la même erreur deux fois.