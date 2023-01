Kekra : ce n'est pas le rappeur sur la cover de "Stratos"

Absent au moment du tournage, le rappeur a demandé au streamer RebeuDeter de le remplacer.

Ça y est, le nouvel album de Kekra est enfin disponible et les anecdotes fusent déjà. C’est la cover de "Stratos" qui fait parler d’elle sur les réseaux sociaux. Cette sublime pochette réalisée par Fifou, où le rappeur masqué vagabonde sur un cratère enneigé. Le média Brut a dévoilé les coulisses de la création de la cover et surprise : Kekra n’y figure pas. Mais alors qui est la silhouette que l’on aperçoit ? Incroyable mais vrai, il s’agit de RebeuDeter aka Billy.

"Kekra ne pouvait pas être là aujourd’hui", explique Billy à Brut. En déplacement au moment du tournage, c’est au streamer que l'artiste de Courbevoie a fait appel pour le remplacer. Vêtu du hoodie orange, du masque rouge et équipé du parachute que l’on retrouve sur la pochette, la personnalité du web est lui-même étonné de la supercherie : "Ce que je trouve complètement fou, c’est que ça peut passer crème, dit-il. Je peux vraiment être Kekra en-dessous". Et il a bien raison : ça passe crème.

Si le succès de Kekra est indéniable, son anonymat lui permet de faire quelques entorses à ses obligations d’artiste. RebeuDeter a même un conseil pour ses prochains rendez-vous : "S'il est vraiment malin, il ne se déplace plus jamais de sa vie, il reste chez lui tous les jours et envoie ses potes faire des showcases ou même un oncle à lui pour la prochaine cover".

Bonne idée.

Hey @RebeuDeter, si jamais t’es pas en showcase pour Kekra la semaine pro, on a une place dispo pour un Five. pic.twitter.com/4uryNVQ3U2 — Brut FR (@brutofficiel) January 27, 2023

L'imposture va même encore plus loin. Jeudi 26 janvier, le rappeur a donné une interview à Konbini pour évoquer "Stratos". Jusqu'ici, tout va bien. Mais à la fin de la vidéo, Kekra décide qu'il est temps pour lui de sortir de l'anonymat. Et alors que le suspens se fait de plus en plus pesant à mesure qu'il retire sa cagoule, surprise : c'est le visage de RebeuDeter qui apparaît. Un running gag qui fait son effet.