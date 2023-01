Kekra : découvrez le tracklisting de "Stratos"

L'album sortira le 27 janvier 2023.

C'est l'un des événements de ce début d'année dans le rap français : Kekra a annoncé son retour avec un nouvel album, "Stratos" qui sortira le vendredi 27 janvier. Il en a aussi dévoilé le tracklisting et on s'aperçoit que lui qui est plutôt rare en featuring a permis à d'autres rappeurs, et pas des moindres de pénétrer son univers. C'est ainsi qu'il partagera des morceaux avec Hamza, Zamdane, Alpha Wann et la Fève. Autrement dit, ça risque de kicker sec.