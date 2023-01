Jul donne le coup d'envoi de OM-Lorient en claquettes chaussettes !

Seul le king de Marseille peut se le permettre.

Longtemps critiqué, voire même moqué, Jul a terminé de faire fermer les bouches de ses détracteurs depuis la sortie de "13'Organisé" et "Classico Organisé". C'est désormais officiel, il est l'un des rappeurs les plus importants de France, et probablement le plus important de Marseille en ce moment, en termes d'impact et d'influence. L'OVNI pèse même tellement lourd dans sa ville que sa marque, D'Or et de Platine, est devenue sponsor officiel de l'Olympique de Marseille. Une première pour le club et aussi pour le rappeur.

Pour Jul, le Vélodrome, c'est sa maison. Il aurait d'ailleurs pu y jouer si la vie en avait décidé autrement (mais les croisés, tu connais...). Après son concert légendaire dans le stade l'été dernier, le rappeur continue à prendre ses marques et faire comme chez lui cette semaine, lors de OM-Lorient. Celui qui fêtait hier ses 33 ans a été invité à donner le coup d'envoi de cette rencontre de Ligue 1, hier soir. Un coup d'envoi que Jul a donné... en claquettes / chaussettes !

Non, vous ne rêvez pas, l'OVNI s'est mis à l'aise dans ce stade qui est désormais aussi un peu le sien. Même en temps que non-marseillais, on ne peut que ressentir une pointe de fierté pour le rappeur, en se rappelant tout le parcours depuis ses premiers projets, en 2014. D'autant que pour la première fois, les joueurs portaient eux aussi les logos D&P sur les manches de leur maillot. Une véritable consécration pour le rappeur, et visiblement, une bénédiction pour l'équipe Marseillaise, puisque l'OM s'est imposé sur le score de 3 buts à 1, et pointe désormais à la troisième place du classement.