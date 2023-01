Lefa : non, il n'arrête pas sa carrière !

Generations a interrogé son manager à ce sujet.

Ce matin, l'information s'est répandue comme une trainée de poudre sur la Toile : Lefa arrête sa carrière pour se consacrer à la religion, un peu comme il l'avait fait en 2012 après l'énorme succès de la Sexion d'Assaut. 2023, le rappeur aurait eu envie de faire la même chose. A Generations, on a eu quand même un doute alors on a contacté l'équipe de Lefa et son manager, Aly, nous a répondu afin de mettre les choses au clair : non, Lefa n'a jamais annoncé la fin de sa carrière, il n'a pas non plus parlé de religion. S'il fait une pause, c'est avant tout pour s'occuper de sa famille.

"A ce jour, nous n'avons fait qu'un seul communiqué qui disait qu'il prenait du recul pour prendre soin de sa famille. Lefa n'a pas mis fin à sa carrière dans ce communiqué."

Voilà qui à le mérite d'être clair même si, évidemment, toutes les options restent possibles et personne ne peut dire de quoi l'avenir de Lefa sera fait.

Ses comptes Instagram et Facebook sont effectivement fermés, mais sur Twitter, le communiqué existe bel et bien et date du 18 octobre 2022 ! On ne sait pas donc, d'où est venu l'information reprise un peu partout ce matin. Et dans ce texte, le rappeur annonce l'annulation de son concert prévu au Zénith le 1er décembre dernier et écrit :

"Même si la musique occupe une grande place dans ma vie, elle reste avant tout une passion, et certaines choses, comme la santé et la famille, sont plus importantes et doivent passer en priorité."