Lorenzo ne voulait pas faire "l'album de trop"

Et envisage la suite de sa carrière loin de la musique.

L’empereur du sale poursuit la promotion de son album "Légende Vivante" qu’il a annoncé comme le dernier. Au cours d’une interview, il s’est à nouveau expliqué sur son choix.

À seulement 28 ans et une carrière musicale bien remplie, Lorenzo tire sa révérence. Il y a quelques mois, il avait annoncé que son troisième album serait le dernier. On peut d’ailleurs dire que l’artiste quitte le game en beauté. En plus d’avoir régalé son public avec une "dernière filouterie" et une stratégie marketing inédite, son projet a été numéro 1 des ventes dès sa sortie. Une position qui lui a d’ailleurs valu les foudres d’un certain Booba. Cependant, à l’instar de B20 et de nombreux artistes qui ont annoncé leur retrait dans le passé, les questions sont nombreuses et les demandes d’explications récurrentes.

Invité à répondre aux questions de Martin Vachiery pour le média Check, l’excentrique rappeur a donné des informations supplémentaires sur sa "retraite médiatisée" et la suite de ses aventures. Il disait :

"Les gens ont vu ça comme une fin d’aventure, ce qu’il l’est, parce que là dans un an, bientôt, on ne me verra plus. En fait, je voulais arrêter de faire des albums. Là, c’est mon troisième album et il y a une bonne fin à tout. C’est ma retraite musicale, ce n’est pas forcément ma retraite de conneries. Tous les morceaux que je devais faire je les ai faits et si je faisais un album en plus, ce serait l’album de trop".

Puis ajoute :

"Voir que tout s’est passé comme prévu et qu’on arrive à la fin, je suis trop content. Surtout qu’on a fait de mieux en mieux. À chaque album, on a fait plus de ventes en première semaine. Là on a fait 35 000, c’est presque un disque d’or. Pour moi, c’est incroyable. Je porte un regard satisfait sur ma carrière. Si je la refaisais, je ferais tout pareil en pire. Mais en vrai je ferais les mêmes choix et les mêmes erreurs".

Comme il l’avait très bien expliqué récemment, "c’est la fin d’une époque", mais sa fan base pourra encore profiter de Lorenzo quelques temps, notamment avec la tournée qu’il prépare pour la promo de "Légende Vivante".