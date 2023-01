Projet X cherche le rappeur de demain

"Elles sont dans deux délires très différents, mais également très représentatives de ce qu'on peut entendre dans la scène rap français actuelle. La première est signée Dezess,et il s'agit d'une prod typique d'un banger français bien street, à mi-chemin entre la trap et la drill. Pour ceux qui ont la référence, cela fait un peu penser aux prods classiques du Fianso lors de son retour gagnant dans le game. La deuxième est signée Dezess et Saint Trust. Elle plus ensoleillée, plus chaleureuse avec des sonorités plus proches de celles d'un gros single."