Booba prêt à balancer le morceau "6G" ?

En tout cas, les pirates y croient !

Booba affole la toile et toute sa fanbase avec ses stories intrigantes. Sur Instagram, le rappeur a posté un message énigmatique qui semble annoncer le titre "6G", suite de sa série.

Le rappeur de 46 ans ne chôme pas et ça, c’est un fait connu de tous. Qu’il s’agisse de musique, de ses business, de ses clashs, comme dernièrement avec Rohff (pour changer), ou encore de sa guerre contre Magali Berdah et les "influvoleurs", le Duc ne s’arrête jamais. Cependant, ces derniers temps, c’est musicalement parlant que B2O créé l’engouement avec tout un tas de rumeurs. Entre la possible arrivée d’un nouvel album ou encore la sortie d’un nouveau morceau, mais que prépare Booba ?

C’est en tout cas, la question que de nombreux internautes se posent sur la toile. En effet, Kopp a posté une story Instagram laissant présager la suite de son titre 5G et de sa série culte. Démarrée en 2014 sur l’album "D.U.C", il l’avait commencé avec le morceau "3G" avant d’enchaîner avec "4G" en 2015, puis "5G" en 2020. Aujourd’hui c’est "6G" qui semble être en préparation depuis la publication de cette phrase : "Les scientifiques veulent utiliser les populations comme antenne pour alimenter la 6G. Je vais devoir remettre les couverts". Il n’en fallait pas moins pour alerter toute la Piraterie.

La dernière story de Booba 🧐



On aura (peut être) le droit à "6G" pic.twitter.com/efEuwP1nbd — Best Of Piraterie (@92secondesPRT) January 8, 2023

Une rumeur qui semble tout à fait plausible tant le Duc est le retraité le plus productif du game. Souvenez-vous, en 2021, il avait déclaré que l’album "Ultra" serait le dernier de sa longue carrière. Depuis, le rappeur a enchaîné les singles et les collaborations. Un nouveau titre nommé "6G" est donc fort probable.

Ce qui semble beaucoup plus surprenant est néanmoins, la rumeur sur un potentiel nouvel album. Booba a pourtant été clair sur le sujet, mais ses réponses vagues laissent perplexe. Lorsqu’un fan a tweeté "Booba il est tous les jours en studio et il veut nous faire croire que Ultra c’était son dernier album…", ce dernier lui a répondu : "J’apprends à devenir ingénieur du son. Je veux monter mon propre studio". Une réponse remplie d’humour, mais qui ne dément pas non plus les propos de l’internaute. En ajoutant à cela les récentes rumeurs concernant "Blanco Nemesis", ça commence à faire beaucoup !

J'apprend à devenir ingénieur du son je veux monter mon propre studio 🙌🏾 pic.twitter.com/wCnZcUp9ZM — Booba (@booba) January 5, 2023

Booba va-t-il prouver encore une fois que la Piraterie n’est jamais finie ? Affaire à suivre.