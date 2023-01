50 Cent souhaitait le succès de Tony Yayo

Il aurait même aimé qu'il pète autant que lui.

Dans une récente interview, 50 Cent est revenu sur quelques éléments de son parcours, et notamment sur ses relations avec le G-Unit. L'occasion aussi d'aborder le cas de son ami Tony Yayo.

S'il est plutôt un habitué du troll et des bad buzz, Fifty s'est montré de très bonne humeur lors de sa dernière interview pour "Big Boy's Neighborhood". Plus encore, le rappeur natif de New-York avait l'air nostalgique, puisqu'il a pris le temps de revenir sur son parcours, et sur ses différents choix de carrière. L'un des cas qu'il a notamment tenu à développer, c'est celui de son ami Tony Yayo, membre du G-Unit. Fifty raconte alors qu'il aurait aimé qu'il perce autant, voire plus que lui.

"Mon premier album solo a décollé, donc je les ai tous amené avce moi. C'était clair que je créais l'opportunité pour tout le groupe, mais on était tous ensemble. J'aurais aimé que ça soit Yayo, parce que j'aurais pu m'occuper de tout le côté business. [...] Ça aurait été quand même été nous deux. Il serait toujours 50 Cent en tant qu'artiste, et je serais le meilleur des atouts pour nous."

A l'époque, Fifty aurait donc été prêt à prendre du recul pour laisser briller Tony Yayo. Une belle preuve d'amitié qui prouve encore une fois que malgré leurs petits accrochages, les deux rappeurs ont toujours été très proches.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que 50 Cent exprime ce genre de regrets. Déjà en mai 2020, il se sentait responsable que les carrières de Yayo et de Lloyd Banks n'aient pas décollé comme il l'espérait, parlant même de "potentiel inexploité".