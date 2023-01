PLK ouvre un label virtuel : ses fans vont travailler avec lui sur son prochain EP !

Une nouvelle expérience pour Polak !

Ce week-end, PLK avait lancé un compte rebours sur ses réseaux sociaux qui a pris fin ce lundi à midi. On se doutait que le rappeur du 92 allait faire une annonce d'importance mais il a été plus loin que prévu. En effet, Polak prévoir de faire participer ses fans à son prochain EP à travers des livestreams et des postes dans le label Enna sont donc à pourvoir pour collaborer de la meilleure des façons. Via une plateforme dédiée, chacun pourra choisir son rôle dans la création du projet : directeur artistique musique ou image, stagiaire, attaché de presse ou encore responsable merch.

A partir du 11 janvier, le rappeur et sa nouvelle équipe se pencheront via des tchats sur la création de ce nouvel opus. Chacun sera sollicité jusqu'à ce que le disque soit livré.

A noter que le livestream sera uniquement accessible à ceux qui auront choisi leur rôle en amont de son lancement. Les inscrits recevront alors un login et un mot de passe afin de pouvoir discuter avec PLK.

Sur les réseaux, celui-ci a expliqué sa démarche qui vient après une première expérience participative avec ses fans qui a abouti à la création d'un titre sur Instagram.

"Faire du son en live sur insta avec vous ça me fait kiffer depuis toujours, donc on a décidé de pousser le délire… Dans 48h on va commencer à travailler sur un EP ensemble. Je vais vous ouvrir la porte de mon studio et en tant qu’employés de Enna Music vous allez bosser avec moi sur tous les aspects : artistique, image, stratégie…vous pourrez même toucher des royalties On se lance dans une aventure qui a jamais été tentée, bienvenue chez Enna Music, je compte sur vous pour qu’on arrache tout. RDV sur http://enna-music.com"