50 Cent travaille avec Dr. Dre et Eminem sur son nouvel album

La Dream Team est de retour.

50 Cent a de nombreux projets prévus en 2023 et apparemment, il s’est entouré des meilleurs pour les mener à bien. Le rappeur a annoncé avoir Dr. Dre et Eminem à ses côtés dans la préparation de son prochain opus.

Ce n’est un secret pour personne, Fifty est un homme très occupé avec toujours tout un tas de projets en cours. 2023 ne compte pas faire exception à la règle, puisque l’artiste a déjà fait part de ce qui arrive cette année. Au programme, un nouveau film, une nouvelle série et un nouvel album. Parmi ses ambitieux projets, un certain Slim Shady s’est joint à lui sur deux d’entre eux. En effet, s’il a été confirmé que le film "8 mile" n’aurait jamais de suite, 50 Cent et Eminem préparent une série télévisée, inspirée du long-métrage.

Cependant, il n’y a pas que pour le petit écran que les deux amis de longue date compte s’associer. Ils travailleront également ensemble sur le prochain album du rappeur de New-York, en compagnie de Dr. Dre. En d’autres termes, une claque musicale est en train de se préparer. Selon Fif’, lorsqu’il a annoncé ses projets pour 2023, Eminem l’a immédiatement contacté. Le businessman disait d'ailleurs en interview :

"Dès que j’ai dit ça, j’ai reçu un texto [d’Eminem] qui me disait qu’il avait déjà parlé à Dre, que Dre est opé et qu’il a des trucs de fous à me faire écouter. C’est mon processus : je prépare quelque chose, la meilleure musique que je puisse trouver. Et quand ça me plait vraiment, je l’utilise pour mettre la pression à Dre pour qu’il m’offre quelque chose. Parce qu’il aura quelque chose pour moi. Il a toujours quelque chose".

Il faut que croire qu’une fois encore, le processus de Fifty a fonctionné. Dans le passé, il avait également déclaré qu’à plusieurs reprises, Dr. Dre lui avait refilé des instrus qu’il avait de base, créé pour lui-même. Le producteur est donc un homme généreux. Il faut dire que la connexion entre les deux a toujours été un franc succès et si on ajoute à cela, la touche Eminem, on obtient des classiques tels que "Encore" ou "Crack A Bottle".

Du très très lourd est donc en préparation pour 2023 !