Favé et Werenoi vont percer en 2023 selon Shazam

Les algorithmes ont parlé.

Shazam vient de partager sa liste des 50 artistes internationaux qui vont certainement exploser en 2023. Un classement rassemblant des artistes du monde entier avec deux français, Favé et Werenoi.

Si 2022 s’est terminée avec de nombreux bilans et classements musicaux résumant l’année écoulée, 2023 démarre avec des prédictions. Rien de mystique ici, mais plutôt l’utilisation de données et d’algorithmes par Shazam, pour composer une liste de 50 artistes qui ont le plus de chance de percer en 2023. La liste regroupe des artistes internationaux aux horizons et styles différents et deux français font parties du classement.

Favé et Werenoi sont, en effet, parmi les 50 artistes le plus susceptibles d’exploser cette année selon des données et des algorithmes uniques à Shazam.

À l’aide de ses « données et ses algorithmes prédictifs uniques », Shazam a dévoilé une liste de 50 artistes dans le monde avec le potentiel d’exploser.



On retrouve seulement 2 rappeurs FR :



Favé & Werenoi pic.twitter.com/ArB1MC6Gjr — RAPLUME (@raplume) January 5, 2023

🔍 SHAZAM vient de dévoiler ses prédictions sur les artistes qui ont de grandes chances de percer en 2023 !



On y retrouve WERENOI et FAVÉ.



La sélection est basée sur les données et les algorithmes prédictifs uniques de Shazam. pic.twitter.com/tf0lkqvJJH — Midi/Minuit (@midiminuit__) January 5, 2023

Sans surprise, la liste dévoilée par Shazam a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et a lancé de nombreux débats. Effectivement, pour certains, Favé, qui vient tout juste de dévoiler son morceau "Toxic" et a annoncé un EP surprise pour cette nuit, a toute sa place à la vue de ces dernières performances en terme de stream. Il a d’ailleurs décroché le premier single d’or de sa carrière avec son titre "Urus". De son côté, Werenoi ne cesse de faire parler de lui et enchaîne les hit et les collaborations comme celle sur le morceau "Selfie" aux côtés de Maes. Pour d’autres, un algorithme ne peut pas être annonceur de succès et ne garantit en rien le talent d’un artiste.

Un classement qui suscite donc de nombreuses discussions et qui annonce une année 2023 mouvementée musicalement parlant. Quoi qu’il en soit, la France y est représentée et c’est le principal.