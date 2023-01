Orelsan, Ninho, PNL, Gazo dominent le classement des ventes d'albums en 2022

Orelsan est l'artiste qui a vendu le plus d'albums en France en 2022.

Le rap ne laisse pas beaucoup de place aux autres musiques.

Ce n'est pas une découverte, le rap est la musique la plus populaire actuellement. Et cela se traduit dans les chiffres. Si vous aviez encore un doute, nos confrères de Pure Charts ont classé les meilleures ventes d'albums en 2022 et, sans réelle surprise, les premières places sont toutes occupées par des rappeurs, seul Stromae réussissant à se faufiler dans le top 5 avec son album "Multitude" à la troisième place tandis qu'Angèle se positionne à la septième position avec "Nonante-cinq". Le reste du top 10 est entièrement dominé par des rappeurs.

Orelsan se classe numéro un avec "Civilisation", il est suivi par Ninho et "Jefe". Gazo pointe au quatrième rang avec "KMT" alors que PNL termine le top 5 avec "Deux frères", un projet sorti en 2019, rappelons-le quand même... Viennent ensuite Jul avec "L'extraterrestre", Vald avec "V", Lomepal et "Mauvais ordre" et enfin Tiakola avec "Melo".

Dans le reste du top 20, on retrouve également Damso avec "Ipséité", une nouvelle fois PNL avec "Dans la légende", Jul et "Indépendance", Ninho avec "Destin" et Niska avec "Le monde est méchant", autrement dit, il y a quand même un peu de nostalgie chez les amateurs de rap...

Top 20 des albums les plus vendus en France en 2022 :

1. Orelsan - "Civilisation" (405.700 ventes, cumul : 744.100 ventes)

2. Ninho - "Jefe" (283.200 ventes, cumul : 429.700 ventes)

3. Stromae - "Multitude" (241.100 ventes)

4. Gazo - "KMT" (210.600 ventes)

5. PNL - "Deux frères" (206.100 ventes, cumul : 894.000 ventes)

6. Jul - "Extraterrestre" (200.300 ventes)

7. Angèle - "Nonante-Cinq" (185.700 ventes, cumul : 312.200 ventes)

8. Lomepal - "Mauvais ordre" (172.600 ventes)

9. Vald - "V" (169.200 ventes)

10. Tiakola - "Melo" (161.700 ventes)

11. Clara Luciani - "Coeur" (156.500 ventes, cumul : 314.000 ventes)

12. Mylène Farmer - "L'emprise" (146.400 ventes)

13. Imagine Dragons - "Mercury Acts 1 & 2" (136.700 ventes, cumul : 190.900 ventes)

14. Ed Sheeran - "Equals" (136.000 ventes, cumul : 273.300 ventes)

15. Damso - "Ipséité" (135.400 ventes)

16. Les Enfoirés - "2022 Un air d'Enfoirés" (135.400 ventes)

17. PNL - "Dans la légende" (133.100 ventes)

18. Jul - "Indépendance" (130.600 ventes, cumul : 186.600 ventes)

19. Niska - "Le monde est méchant" (127.200 ventes, cumul : 195.000 ventes)

20. Ninho - "Destin" (125.200 ventes, cumul : 777.900 ventes)



Chiffres SNEP/Official Charts Company comptabilisés sur Pure Charts entre le 31/12/2021 et le 29/12/2022