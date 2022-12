Drake, Rihanna et The Weeknd aux Oscars ?

Ils sont pas loin d'être nominés.

Si Drake, Rihanna et The Weeknd ont bien une chose en commun, c'est d'avoir créé de la musique pour le cinéma. Ils sont même tous les trois pas loin de se trouver un autre point commun : celui d'avoir remporté un Oscar.

Très bonne nouvelle pour Drake, Rihanna, et The Weeknd. Grâce à leurs différentes participations pour le cinéma, ils seraient tous les trois sur la short-list pour être nominés aux Oscars 2023, en quête du trophée pour la meilleure musique de film. Pour Rihanna, c'est avec son sublime morceau "Lift Me Up" extrait de la bande originale de "Black Panther : Wakanda Forever", dans lequel la chanteuse rend notamment hommage à Chadwick Boseman.

Drake pourrait quant à lui être récompensé pour sa participation à l'écriture du morceau "Time", extrait de la bande-originale du film "Amsterdam". Et enfin The Weeknd s'est lui distingué en cette fin d'année par son titre "Nothing Is Lost (You Give Me Strength)", à retrouver dans le deuxième et tout nouveau volet d'"Avatar" réalisé par James Cameron.

Celui qui s'est malheureusement fait rejeter des sélections, c'est Kendrick Lamar. Alors qu'il espérait que le clip de son morceau "We Cry Together" soit nominé pour le meilleur court-métrage et rattraper sa défaite de 2019, celui-ci n'a finalement pas été retenu. En espérant donc que Drake, Rihanna et The Weeknd parviennent à représenter la communauté hip-hop dans cette prochaine cérémonie des Oscars. Réponse le 12 mars prochain.