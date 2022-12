Drake, Beyoncé, Kendrick Lamar dans le top des plus grosses ventes en première semaine

Ils ont tout cassé cette année !

A l'approche de la fin de l'année 2022, l'heure est au bilan. Parmi les artistes ayant cumulés le plus de ventes en première semaine, on retrouve ainsi Drake, Beyoncé et Kendrick Lamar.

Cette année 2022 a été marqué par pas mal de grosses sorties de projets, et notamment les deux grands retours de Beyoncé et Kendrick Lamar après plusieurs années d'absence. De son côté, Drake a brillé par sa constance, avec deux albums ayant chacun très bien marché ("Honestly Nevermind" et "Her Loss" en collaboration avec 21 Savage).

D'après Chart Data, Drake, Beyoncé, et Kendrick Lamar font donc partie des artistes ayant cumulé le plus de ventes en première semaine. Avec 404 000 ventes, Drake se hisse à la troisième position de ce classement grâce à son projet commun avec 21 Savage. Beyoncé se glisse juste derrière eux avec 332 000 ventes en une semaine pour son album "Renaissance". Kendrick Lamar est quant à lui 7ème avec 296 000 ventes pour "Mr. Morale & the Big Steppers" sorti en mai dernier.

Tous ces chiffres devraient se concrétiser lors de la cérémonie des Grammy Awards 2023 prévue pour le 6 février prochain, du moins pour Kendrick et Beyoncé qui sont tous les deux nominés dans plusieurs catégories. Drake a quant à lui préféré boycotter la cérémonie.