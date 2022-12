Caballero et JeanJass annoncent la saison 4 de "High & Fines Herbes"

Avec un très beau casting !

La fin d'année, c'est toujours le moment du bilan mais c'est aussi celui de se lancer sur les nouveautés et les projets des mois suivants. C'est ainsi que Caballero et JeanJass nous ont offert un cadeau avant l'heure en annonçant sur leurs réseaux sociaux la saison 4 de leur série à la fois d'émissions et de mixtapes "High & Fines Herbes". Et la liste d'invités est impressionnante puisqu'on y retrouve 31 noms parmi lesquels des habitués comme Youv Dee, Alkpote ou Slimka et de nouveaux camarades de jeu en la personne de Gazo, Limsa d’Aulnay, So La Lune, Rim'k, Soso Maness, Jok'Air, Roméo Elvis, Sopico, D-Meh, Bianca Costa et bien d'autres, y compris chez les "non-rappeurs" puisqu'on y découvre aussi les noms du journaliste Mehdi Maïzi et celui du chef Xavier Pincemin. A noter aussi la présence d'artistes canadiens comme Rowjay et Enima. La saison 4 débutera (évidemment) le 4 janvier et le projet du même nom sortira lui le 20 janvier.