Jul disque d'or en une semaine avec "Cœur Blanc"

L'album cartonne une fois de plus.

Pas de repos pour Jul, qui continue sur son rythme de croisière d'au moins deux albums solo par an (sans compter les projets de groupe, ou les albums gratuits). Certains avaient prédit un ralentissement de "l'effet OVNI" sur les ventes du rap français, puisqu'il avait été très présent avec ses sorties de groupe ("13'Organisé" et "Classico Organisé"). Mais si on a pu observer une très légère baisse dans ses démarrages en 2021, l'année 2022 semble être repartie sur des standards historiques.

La semaine dernière, Jul dévoilait son nouvel album solo de fin d'année, comme il le fait souvent. Le projet s'appelle "Coeur Blanc", et il s'agit d'un gros double album, avec énormément de featurings internationaux et hors Rap FR. Un pari gagnant de plus pour le marseillais qui vient de réaliser une première semaine d'exploitation colossale. Pour commencer, le disque est évidemment disque d'or en moins d'une semaine. Avec plus de 55 000 exemplaires écoulés depuis la sortie, on peut dire que ça cartonne fort.

À la première place du Top Albums de la semaine, "Coeur Blanc" de Jul avec 55 633 équivalents ventes 👏 pic.twitter.com/p8iQijnUit — Le SNEP (@snep) December 16, 2022

D'autant que, comme souvent avec Jul, les ventes physiques (celles-là, on ne peut pas les truquer) représentent l'énorme majorité du chiffre final, avec plus de 30 000 copies physiques écoulées. Mais là où on est encore étonnés, c'est qu'il s'agit tout simplement du 3ème meilleur démarrage d'un album de Jul depuis le début de sa carrière, derrière "My World" et "L'OVNI", sortis en 2015 et 2016. Gros bravo à Jul évidemment, en espérant qu'il continue à choquer le game !