Gucci Mane sort un album de 80 titres qui dure 4 heures !

Il n'a pas fait les choses à moitié...

Gucci Mane veut conclure l'année en beauté alors il a sorti un tout nouveau projet, "So Icy Boyz : The Finale" une gigantesque compilation 1017 produite par Zaytoven qui comprend 80 titres ! Forcément, il y a une tonne d'invités sur cet opus et on y retrouve des feats de Lil Baby, Jeremih, Trey Songz, 2 Chainz, Offset, Quavo et OJ Da Juiceman, entre autres. On y retrouve, évidemment, la contribution des artistes 1017 notamment KATO2x, Li Rye, Mac Critter, Sett et TLE Cinco. On y trouve aussi bien des titres inédits que des morceaux plus anciens comme un morceau de Gucci avec Offset qui date d'il y a cinq ans.