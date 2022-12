R.Kelly : son nouvel album fuite depuis la prison

Le gars n'a aucune honte...

Alors qu'il était il y a quelques années le chanteur RnB préféré de presque tout le monde, en particulier des femmes, R.Kelly a aujourd'hui une tout autre image : celle de délinquant sexuel, pédophile et manipulateur, avec toute une liste de pratiques sexuelles étranges voire condamnables. Un pervers, pour résumer, même si la réalité est bien pire que cela, comme le rappelle le témoignage à la barre de "Jane", 14 ans au moment des faits, filmée pendant que le chanteur lui urinait dessus.

Mais cette sale image n'empêche apparemment pas R.Kelly de faire son métier, alors même qu'il est emprisonné depuis juin pour 30 ans de réclusion criminelle. Un album du chanteur vient en effet de fuiter sur le net. Le projet s'appelle "I Admit It", évidemment de la pure provocation, puisqu'à l'intérieur il rejette toute responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés. S'il admet avoir couché avec toutes les femmes qui l'accusent (et d'autres), mais que le fait qu'on appelle cela de la "pédophilie" n'est que notre opinion.

La vérité est un peu plus simple, elles sont mineures et lui était loin de l'être au moment des faits. Cela est arrivé plusieurs fois, avec souvent la volonté de la part du chanteur de couper la fille de sa famille, quand celle-ci commençait à poser trop de questions. Parfois, c'était encore plus facile et les parents fournissaient directement leur fille à R.Kelly, dans l'espoir qu'elle soit sa "préférée". Bref, des histoires sordides, accentuées par les nombreuses images pédo-pornographiques retrouvées à son domicile.

Si l'album est de la pure provocation au niveau, les équipes du chanteur ont rapidement communiqué pour indiquer que la fuite de l'album était involontaire et qu'ils portaient plainte pour "vol de propriété intellectuelle". Les avocats de R.Kelly ne sont pas fous, ils n'allaient pas laisser sortir un tel album alors que tous les procès ne sont pas terminés.