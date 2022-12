Le beau geste d'Orelsan à Alpha Wann sur scène à Bercy

Vrais reconnaissent vrais

Après une sorte de période dorée où tout le monde featait avec tout le monde pendant quelques temps, on semble être revenus à nos bonnes vieilles habitudes dans le rap français, avec des rivalités de plus en plus grandes entre les différentes équipes et seul le rap marseillais semble faire front commun. Du coup, chaque occasion de mettre en avant un beau geste est toujours bonne à prendre et cette semaine, on a eu droit à un vrai geste de chevalier de la part d'Orelsan.

Le rappeur de Caen était sur la scène de l'Accor Arena de Bercy, le 8 décembre au soir. Il devait y jouer plusieurs de ses morceaux, comme d’habitude, mais aussi organiser une espèce grand tournoi du jeu vidéo "Civilisation FIghters", créé par lui-même. Un évènement qui était retranscrit en direct sur la chaîne Twitch de Doigby, une des plus suivies de France. Mais pendant le concert, Orelsan a offert une belle surprise à ses fans : une apparition d'Alpha Wann, un des rappeurs les plus discrets du game.

Le Don Dada a même pu interpréter un de ses morceaux en solo, le fameux "Philly Flingo" qui a si bien marché lors de sa sortie. Un très bon titre de rap, mais surtout un très beau moment entre deux artistes qui s'apprécient depuis plus de dix ans, à l'époque où Orelsan sortait son clip "1990". Évidemment, Alpha Wann n'a besoin de personne pour provoquer l'émeute à chaque apparition sur scène, mais une belle passe décisive à Bercy, c'est vraiment un beau geste de la part d'Orel. Quant à nous, on se demande simplement : à quand un feat ?