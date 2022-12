RK : découvrez la tracklist de Mentalité (Part. 2)

Le projet entier sera disponible vendredi 09 décembre.

Deux mois après la sortie de l’EP "Mentalité (Part. 1)", la deuxième partie se rapproche de plus en plus. À quelques jours de la sortie de l’album complet, RK dévoile son tracklisting.

Quand on regarde la carrière du rappeur du 77, il est difficile d’imaginer qu’il n’a que 21 ans. Il faut dire que ce dernier a commencé tôt puisque son premier album est sortie alors qu’il n’avait que 16 ans. Aujourd’hui, en seulement 5 ans, RK comptabilise des disques de platine, des disques d’or, de multiples singles de platines et d’or, des millions d’abonnés sur Instagram et un concert au Zénith de Paris à seulement 21 ans ! En d’autres termes, l’artiste a su largement s’imposer dans le rap game français.

Désormais, RK poursuit son ascension et s’apprête à sortir un nouvel opus nommé "Mentalité". En octobre dernier, il avait partagé la première partie du projet, "Mentalité (Part. 1)". Un EP de 8 morceaux rassemblant des artistes tels que Guy2bezbar et MIG sur "Indiana", ou encore Koba LaD qui l’a accompagné sur le titre "Aqua", premier extrait dévoilé. Sans oublier le carton du titre "Lola".

Aujourd’hui, "Mentalité (Part.2)" est prêt à être dévoilé, pour le plus grand bonheur des fans du rappeur. L’EP viendra s’ajouter à la première partie pour former un seul et même album de 16 morceaux avec Soolking et Eva Queen parmi les deux autres collaborations. Les premiers extraits de l’EP, les titres "Tortank" et "Clap Clap" ont d’ores-et-déjà donné un avant-goût de ce que RK nous prépare et on a hâte. Il faudra juste s'armer de patience encore quelques jours…

Voici le tracklisting de "Mentalité" :