Djadja et Dinaz : les chiffres fous de leur année 2022

Sans sortir d'album ou de clip...

La publication des artistes les plus streamés sur Spotify en 2022 a montré que des artistes peu productifs comme PNL (bien porté quand même par leur grosse tournée) ou encore Nekfeu font partie des plus écoutés alors que cela fait plusieurs années qu'ils n'ont rien sorti. Dans une moindre mesure, on peut aussi parler de Damso même s'il a été présent quand même sur quelques gros featurings comme avec Angèle ou Kalash, ce qui fait que l'on doit nuancer le propos. Par contre, il a des artistes dont on n'a pas parlé à cette occasion, c'est Djadja & Dinaz. En 2022, ils n'ont sorti ni album ni clip et pourtant leurs chiffres de l'année sont plus qu'honorables. Ils sont tout simplement impressionnants !

En 2022, Djadja & Dinaz c'est :