Naps écrit l'histoire du rap français avec "La kiffance"

Le Marseillais vient de passer un cap encore jamais atteint pour un artiste en solo.

Naps a obtenu une nouvelle certification avec son hit "La kiffance", mais il vient surtout de battre un nouveau record et entre dans l’histoire.

Véritable machine à hits depuis quelques années, le rappeur de 36 ans ne s’arrête plus. Entre les singles, les collaborations et les projets, rien ne semble pouvoir stopper la machine marseillaise. Il y a quelques mois, son album "T.N", sur lequel on pouvait retrouver Gazo, Kaaris, Kalif, Morad, Kalash Criminel, ou encore ses comparses, Alonzo et SCH, a confirmé son statut d’artiste incontournable du rap français. Et pour cause, il fait partie des artistes les plus streamés au monde sur Spotify et les chiffres parlent d’eux-mêmes :

okay okay @spotifyfrance 🧡 14 millions de Merci pour votre soutien La TN ⭐️ pic.twitter.com/sJyF3dO6sJ — Naps (@Napsvraicompte) November 30, 2022

Le titre "La kiffance", extrait du projet "Les mains faites pour l’or" dévoilé en 2021 a été un véritable carton. Certifié en très peu de temps, le morceau a cumulé des millions de streams et le clip des millions de vues (plus de 150 millions) sur YouTube. Aujourd’hui, le titre franchit un nouveau cap en atteignant les 200 millions de streams sur Spotify. En conséquence, la Kiffance est désormais quadruple single de diamant !

Lui qui ne rêvait que d’un disque d’or étant plus jeune, il a dépassé ses espérances et plus encore. En effet, Naps entre dans l’histoire du rap game puisqu’aucun rappeur français en solo n’avait décroché le quadruple diamant avant lui. Le seul autre morceau a avoir réalisé cet exploit en France est le titre "Bande Organisée" avec Jul, Soso Maness, SCH, Kofs, Elams, Solda, Houari et Naps !