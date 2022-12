Jul, Ninho et Gazo sont les artistes les plus écoutés sur Spotify en 2022

Le rap français domine tous les classements de la plateforme

Si vous écoutez de la musique sur la plateforme de streaming Spotify, vous venez tout juste de recevoir votre Wrapped 2022, le résumé chiffré de ce que vous avez écouté durant l'année écoulée. Les artistes ont également reçu les chiffres et à ce jeu, le trio gagnant est composé de Jul, Ninho et Gazo. Jul est numéro un pour la deuxième année consécutive alors qu'il a plutôt été calme cette année avec seulement deux projets... Bon, ok, il en a plus d'une vingtaine derrière pour l'aider à conforter sa position ! Et le Marseillais cumule plus de 5 milliards de streams sur la plateforme (oui, oui, vous avez bien lu...).

Derrière débarquent Ninho, Gazo, Damso, PNL, Naps et Orelsan.

10. Nekfeu pic.twitter.com/SjPlGmHPhe — RAPLUME (@raplume) November 30, 2022 A noter que les frangins du 91 sont cinquièmes de ce top sans rien avoir sorti depuis plusieurs années ce qui en dit long sur la fidélité de leur public. Idem pour Nekfeu et Damso qui ne comptent pas parmi les artistes les plus productifs du classement... Nekfeu - Damso - PNL c’est vraiment trop grave les mecs n’ont pas sorti de projet depuis 2-3 années et ils sont toujours dans le top 10 artistes des mecs les plus écoutées en 2022 https://t.co/XRK7uCLJNW — Phil 🇲🇦🇦🇷 (@Foden_Catalan) November 30, 2022 Enfin, seule "incongruité" dans ce top, la présence de The Weeknd, le seul artiste international de ce classement marqué par l'écrasante omniprésence du rap français. Le rap français truste aussi le top 10 du classement des albums les plus écoutés de l'année sur Spotify ainsi que celui des titres les plis streamés comme le montre les tops suivants : TOP 10 ALBUMS Ninho - Jefe Gazo - KMT PNL - Deux Frères Orelsan - Civilisation Tiakola - Mélo Jul - Extraterrestre Ed Sheeran - = PNL - Dans la légende Soolking - Sans Visa Ninho - Destin

TOP 10 TITRES

Ninho - Jefe Alonzo - Tout va bien (feat. Ninho & Naps) Timal - Filtré Ninho - VVS Gazo - DIE Soolking - Suavemente ZEG P, Hamza, SCH - FADE UP Harry Styles - As It Was Koba LaD - Doudou Yanns - Clic clic pan pan

2022 a donc été, une nouvelle fois, une très bonne année pour le rap français et on ne peut que s'en réjouir et féliciter tous ces artistes talentueux !