Damso annonce la sortie de "Coeur de pirate" en toute discrétion

Il fallait avoir une bonne vue !

"Coeur de pirate" est un titre de Damso en forme de serpent de mer. Un premier extrait de ce morceau presque mythique avait été dévoilé par l'artiste lui-même il y a près de cinq ans, quelque temps seulement après la sortie de son album "Ipséité". Et depuis, rien ou presque. Puisque le morceau n'est jamais sorti devenant de fait une sorte de légende urbaine. Mais il semblerait que tout ceci soit en train de changer et que "Coeur de pirate" finisse vraiment par sortir et il semble que cela soit Damso lui-même qui l'ait, très discrètement annoncé.

En effet, il fallait avoir la vue perçante pour s'en rendre compte mais, sur la scène du Zénith de Rouen où il était en concert il y a quelques jours, le rappeur belge portait un t-shirt sur lequel était inscrit la date de sortie de "Coeur de pirate", ce morceau si attendu par les fans.

Sur le vêtement, on peut lire une date, le 18 décembre 2022. Et ce n'est sans doute pas un jour choisi au hasard puisqu'il s'agira du lendemain de son dernier concert à l'Accor Arena de Paris.