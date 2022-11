Takeoff : Nas partage un émouvant message

Alors que les funérailles de Takeoff se déroulaient vendredi à Atlanta, beaucoup de membres de la communauté hip-hop continuent de lui rendre hommage. Ce week-end, c'est Nas qui a partagé un émouvant message en pleine release party de son nouvel album "King's Disease 3". Un discours filmé par les invités sur place et relayé ensuite sur les réseaux sociaux.

"On essaie de faire comprendre aux gens qu'on est ici pour une raison. On ne peut pas se détruire les uns les autres pour de la merde. Ne tirez pas, ne foutez pas votre vie en l'air. Il y a quelque chose à vivre ici. [...] Et il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui essaie d'empêcher la jeunesse du quartier de grandir et réaliser ses objectifs."