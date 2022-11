Nicki Minaj donne des nouvelles de son nouvel album

Barbie prépare un retour aux sources.

Lors d’une interview pour i-D, Nicki Minaj s’est confiée sur son prochain projet. Pas de date de sortie en vue, mais quelques infos sur l’état d’esprit dans lequel elle se trouve et ce qu’elle prépare.

La rappeuse s’est exprimée sur sa musique et on ne va pas vous cacher que ça du bien de parler d’autre chose que de ses clashs. Il faut dire que ces derniers temps, Nicki n’a pas chômé. Si l’artiste ne manque jamais une occasion de lancer une pique à Cardi B, récemment, c’est avec Latto qu’elle s’est clashée sur les réseaux sociaux. Cependant, ce ne sont pas quelques embrouilles qui vont empêcher la Queen de rester focus sur ses projets, notamment son prochain album.

Interviewée par JT de City Girls pour le magazine i-D, la rappeuse en a dit un peu plus sur son très attendu cinquième album. Première information capitale, Nicki Minaj a l’intention de revenir aux bases. En effet à travers cet opus, les Barbz pourront retrouver la Nicki Minaj des débuts à travers un album full hip-hop. De plus, elle avoue être dans une phase très positive. Elle se sent bien mentalement et c’est cet état d’esprit qui lui permet de donner le meilleur d’elle-même et une musique de qualitée. Elle explique :

"J’ai l’impression qu’à chaque fois que je suis heureuse, je sors de la meilleure musique. Et pour que je puisse délivrer la meilleure musique possible pour mon album, qui arrive d’ailleurs bientôt, je dois revenir en arrière, à l’essence même du hip-hop".

Au cours de l’interview, celle qui est désormais enseignée à l’université confie également que son opus est une priorité. Les choses sont donc dites. Tout comme sa fan base, ce qu’on retiendra surtout, c’est l’arrivée imminente de son projet !