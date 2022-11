Nas et Hit-Boy : découvrez le tracklisting de "King’s Disease 3"

Nas et Hit-Boy ont révélé la liste des titres de leur projet qui sort ce vendredi 11 novembre " King's Disease 3". Le disque compte 17 morceaux mais ils ont gardé pour eux la liste des featurings. On espère de grands noms comme cela a été le cas sur les deux épisodes précédents.

Découvrez le tracklisting complet de "King’s Disease 3" :

1. Ghetto Reporter

2. Legit

3. Thun

4. Michael & Quincy

5. 30

6. Hood2Hood

7. Recession Proof

8. Reminisce

9. Serious Interlude

10. I’m On Fire

11. WTF SMH

12. Once a Man, Twice a Child

13. Get Light

14. First Time

15. Beef

16. Don’t Shoot

17. Til My Last Breath