Rihanna : son show au Superbowl n'est pas synonyme de nouvel album

La star préfère prévenir.

Quand on a appris la nouvelle de la présence de Rihanna à la mi-temps du Superbowl, on a tous cru que, ça y est, elle allait renouer avec sa carrière musicale, six ans après la sortie de son dernier album, "Anti", en 2016. Une impression d'autant plus renforcée par un titre sur la bande-annonce du films "Black Panther 2 : Wakanda Forever", ""Lift Me Up". Mais attention, la chanteuse a tenu à doucher tout enthousiasme en rappelant que tout cela ne constituait pas forcément des indices quant à la sortie d'un nouveau projet pourtant tant attendu. Elle a donc tenu à apporter ces précisions lors de la soirée de lancement du Savage Fenty x Fenty Show Vol. 4 préférant se réjouir d'avoir la chance de performer durant le Superbowl.

"Je n’arrive pas à croire que j’ai même dit oui. C’était l’une de ces choses que même quand je l’ai annoncé, je me suis dit : ‘OK, je ne peux pas revenir en arrière’. Maintenant, c’est comme si c’était définitif. Le Super Bowl est l’une des plus grandes scènes du monde, c’est le rêve d’un artiste d’être sur une scène comme celle-là. C’était maintenant ou jamais, rien ne m’aurait fait sortir de la maison si ce n’était pas un défi comme celui-là."

Mais à nous tous qui attendons un nouvel album, elle a tenu à préciser et à prévenir :

"La performance du Super Bowl ne signifie pas forcément que mon neuvième album arrive bientôt. Le Super Bowl est une chose, la nouvelle musique en est une autre. Vous entendez ça, les fans ? Parce que je savais qu'à la seconde où j'ai annoncé ça, ils allaient penser que mon album arrive. J'ai besoin de travailler. Mais j'ai de la nouvelle musique qui sort. Mais nous verrons..."

Il faudra donc continuer à s'armer de patience...