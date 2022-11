Stavo : découvrez le tracklisting de "TVX"

Il sortira le 11 novembre.

Le premier album de Stavo est assez attendu, on ne va pas vous le cacher, surtout au vu de ses récentes productions qui confirment qu'il est bien un des rappeurs à suivre après l'aventure 13 Block. Avec "TVX", il propose 17 titres et des feats de qualité puisqu'on va retrouver à ses côtés 1pliké140, Zefor, Alpha Wann, Zed et Freeze Corleone, entre autres.