Luv Resval est décédé

A seulement 24 ans...

C'est avec une grande tristesse que nous venons d'apprendre le décès de Luv Resval, via un communiqué diffusé par sa famille sur Instagram.

La nouvelle est totalement inattendue. Les proches de Luv Resval viennent d'annoncer son décès via un post publié sur Instagram. Le jeune rappeur de seulement 24 ans nous a quitté dans la nuit du 20 au 21 octobre, suite à une grave crise d'asthme.

"Nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès de LUV RESVAL, notre fils, frère et ami, survenu dans la nuit, des suites d’une grave crise d’asthme, pathologie dont il souffrait depuis la naissance. C'était à la fois un jeune homme exceptionnel et un immense artiste : généreux, talentueux, créatif, avec une vision unique sur le monde qui l’entoure. Nous vous demandons de respecter le deuil de notre famille et de ses proches . Repose en paix."

Luv Resval s'est fait connaitre en 2017 avec sa toute première mixtape "¥ung Life". Il s'est ensuite révélé à un plus large public en 2021 avec le titre "Tout s'en va", dont le clip cumule aujourd'hui plus de 3,3 millions de vues sur YouTube. Son dernier projet en date : le sublime album "Etoile Noire", qui avait eu droit à sa réédition au début de l'année. Depuis, il teasait très régulièrement sur ses réseaux sociaux la sortie de son prochain album. Toutes nos pensées se dirigent vers sa famille et ses proches.