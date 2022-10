Rihanna prépare un album et une tournée

Tout ça devrait avoir lieu après le SuperBowl.

Le statut de Rihanna en ce moment de la musique est un peu étrange : d'un côté son nom à lui seul fait toujours énormément parler. Sa récente grossesse, son couple avec ASAP Rocky ont été plusieurs fois commentés pendant les dernières années, mais s'il y a bien un domaine pour lequel on ne parle quasiment plus de RiRi, c'est la musique. En effet, la chanteuse n'a sorti aucun album depuis 2016, il ya six ans, avec "Anti". Et six ans, c'est énorme, mais cette période creuse devrait bientôt prendre fin.

C'est en tout cas l'information qui nous vient du média américain HitsDailyDouble, qui nous annonce que la star a booké plusieurs sessions d'enregistrement dans un studio réputé, après le SuperBowl. Car Rihanna est celle qui va être chargée de mettre le feu à la mi temps de la prochaine finale du SuperBowl. Mais après ça, elle devrait donc enfin nous dévoiler de la nouveauté, après des années de disette pour ses fans. L'information ne s'arrête pas là puisque la chanteuse aurait également prévu de partir en tournée dans plusieurs stades en 2023.

On espère que ces informations sont fiables, car la dernière fois qu'on nous avait annoncé un album de Rihanna grâce à des fuites d'infos chez les maisons de disque, on n'avait finalement rien vu sortir, et cela date de plusieurs années déjà. C'est dire à quel point cette info était fausse. Mais on a en effet du mal à crorie qu'une artiste de son envergure se pointe à la mi-temps du SuperBowl sans aucune actualité musical. Bien que ça reste Rihanna, elle peut sans doute se le permettre, elle qui est devenue la milliardaire autodidacte la plus jeune de l'Histoire aux States.