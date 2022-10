Les Flammes : les Victoires de la musique du rap

C'est prévu pour le 11 mai 2023.

Bonne nouvelle, les acteurs de l'industrie du rap français vont enfin avoir droit à leur cérémonie de récompense : les Flammes. Une initiative présentée hier en conférence de presse par Booska-P, Yard, et l'agence Smile.

Annoncée en février dernier, la cérémonie pour récompenser les acteurs de la culture populaire, les Flammes, aura droit à sa première édition le 11 mai 2023 au Théâtre du Châtelet. Une cérémonie inédite, que beaucoup d'acteurs de l'industrie attendaient depuis longtemps, faute de représentations dans les évènements plus "traditionnels" comme les Victoires de la musique. Les trois organisateurs, Booska-P, Yard, et Smile, ont donné hier plus de précisions sur cette cérémonie.

📍Le 11 Mai 2023, au théâtre du Châtelet. pic.twitter.com/QPE7lYnYdR — Kultur (@Kulturlesite_) October 10, 2022 Objectif principal de la cérémonie : célébrer les cultures populaires. Un leitmotiv que Hamad Ba, co-fondateur de Booska-P a précisé. "C'est la culture qui domine aujourd'hui et depuis un moment. Il n'y a qu'à regarder le rap au sein du Top 50 Spotify, c'est criant. Cette culture est devenue globale et elle influence la culture au sens général aujourd'hui. De la même manière que le rock a influencé la pop culture pendant des décennies, aujourd'hui, c'est cette culture issue des quartiers populaires qui influe notre monde."

Au niveau des votes et de son fonctionnement, tout se passera en trois étapes. La première sera gérée par les labels, producteurs, et managers sélectionnés, qui devront inscrire les candidats de leurs choix sous réserve qu'ils correspondent aux critères de la vingtaine de catégories prévues. La deuxième étape sera ensuite la présélection, avec la liste des pré-nommés qui sera envoyé à une cinquantaine de journalistes de médias spécialisés qui disposeront de 72h pour sélectionner 10 nommés par catégories. Enfin, la dernière étape de vote se passera avec le jury et le public, réparti équitablement à 50% chacun.

Le jury sera composé de 24 personnes, dont les noms seront dévoilés après les votes. Pour le public, une application de votes sera prochainement dévoilée. Un aspect digital également favorisé pour la diffusion de la cérémonie, puisqu'il sera possible de la suivre en direct vidéo sur YouTube et les réseaux sociaux. Une diffusion télévisée n'est pour l'instant pas prévue, mais l'organisation ne l'exclue pas.

A noter pour finir que le nom du présentateur sera dévoilé dans les prochains mois.