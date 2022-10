Lil Baby : découvrez le tracklisting de 'It's Only Me'

Lil Baby présente son album "It's Only Me"

Avec des feats de Nardo Wick, EST Gee, Young Thug et Future.

Lil Baby se prépare à sortir son album "It's Only Me" ce vendredi 10 octobre. Il vient d'ailleurs de lancer un nouveau clip, "Heyy". Dans ce titre, il raconte ses rencontres avec diverses femmes. Mais ce n'est sans doute pas le plus important. En effet Baby vient aussi de publier le tracklisting de ce si attendu nouveau projet dans lequel on pourra découvrir 23 nouveaux morceaux et des featurings de Nardo Wick, EST Gee, Young Thug, Future notamment.

Découvrez le tracklisting complet de "It's Only Me" : 1. "Real Spill"

2 “Stand On It”

3. “Pop Out” Feat. Nardo Wick

4. “Heyy”

5. “California Breeze”

6. “Perfect Timing”

7. “Never Hating” Feat. Young Thug

8. “Forever” Feat. Fridayy

9. “Not Finished”

10. “In A Minute”

11. “Waterfall Flow”

12. “Everything”

13. “From Now On” Feat. Future

14. “Double Down”

15. “Cost To Be Alive” Feat. Rylo Rodriguez

16. “Top Priority”

17. “Danger”

18. “Stop Playin” Feat. Jeremih

19. “FR”

20. “Back And Forth” Feat. EST Gee

21. “Shiest Talk” Feat. Pooh Shiesty

22. “No Fly Zone”

23. “Russian Roulette”

Mais aussi le clip de "Heyy".