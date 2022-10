GO GO GO LA MIXTAPE : découvrez le tracklisting

11 morceaux, 11 rappeuses.

Le concept est simple : 11 titres interprétés par 11 rappeuses repérées par le label-tremplin GO GO GO en workshop, en résidence ou sur les réseaux sociaux. Onze propositions artistiques qui démontrent la variété de style d'une scène nationale féminine qui foisonne. Avec la présence, comme artistes, de Pearly, Sheng, Savannah Sweet en provenance de Paris, R'may (Rouen), Illustre (Clermont-Ferrand), Nayla (Choisy-le-Roi), Kylii (Maubeuge), Kookie Dono (Nanterre), Inayat (Vincennes), Nîzaam (Limoges), Sika Rlion (la Réunion).

Découvrer le tracklisting complet de "GO GO GO la Mixtape"

01- NAYLA - @lets-gogogo_

02 - INAYAT - Outsider

03 - R’MAY - Route 666

04 - PEARLY - Polar

05 - SIKA RLION - Ounale

06 - ILLUSTRE - Les Masques Tombent

07 - KOOKIE DONO - Mama

08 - KYLII - Bye bye bye

09 - NÎZAAM - Liaison

10 - SHENG - Plan Séquence

11 - SAVANNAH SWEET - Cadeau Empoisonné

A noter qu'un concert est aussi organisé autour de cet événement le jeudi 13 octobre à 20h à la Flèche d'Or à Paris. Les artistes sur scène Turtle White, Nigielix et Yelsha avec Morgan mais aussi trois challengeuses.

Et un nouveau clip vient aussi de sortir concernant ce projet, celui de R'may, "Route 666"