Orelsan a-t-il annoncé la fin de sa carrière ?

Une phrase du teaser de "Montre jamais ça à personne" pose question.

Orelsan vient de dévoiler la bande-annonce de la saison 2 de la série documentaire créée par son frère, Clément Cotentin, "Montre jamais ça à personne". Dans ce teaser, il a une tout petite phrase qui a fait bondir les internautes et a lancé de grandes spéculations sur la suite de la carrière du rappeur de Caen. A un moment, il dit :

"Après ça, j'arrête le rap."

Ces quelques mots ont suffi pour mettre la Toile en émoi et lancer des spéculation sur la suite de la carrière d'Orel. Eutrement dit, tout le monde se demande s'il va arrêter sa carrière de rappeur. On le sait touche-à-tout, il pourrait très bien se consacrer à autre chose. En tout cas, comme teaser, on pouvait difficilement faire mieux.