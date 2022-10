PNL remercie le public pour sa dernière tournée avec un long message

Et confirme aussi l’annulation de deux dates.

C’est la fin d’une belle tournée pour PNL, qui a tenu à clôturer l’aventure en adressant un beau message à ses fans. Le groupe en a également profiter pour annoncer que les dates de Lyon et Nice ne seront pas reportées.

Le Covid-19 et le confinement ont impactés de nombreux secteurs, dont le domaine musical. En outre, PNL n’a pas pu défendre sur scène, son projet "Deux frères" dévoilé en 2019. Un retard qui a, fort heureusement, été largement rattrapé après trois ans d’absence lorsque le groupe a entamé sa tournée éponyme en mai 2022 à Lille. Entre les plus grandes salles de France, quatre dates à l’Accor Arena de Paris et une tournée des festivals, Ademo et N.O.S n’ont pas chômé. La tournée a été un véritable succès et l’explosion des records et des streams du groupe, sur les plateformes de streaming en sont la preuve. PNL a même marqué l’histoire puisque les albums "Deux frères" et "Dans la légende" sont désormais les projets avec le plus de singles de diamant de l’histoire, c’est pour dire !

Parler de succès est donc un euphémisme lorsqu’il s’agit du duo. Toujours très proche de son public, PNL a donc tenu à adresser un message à ses fans, maintenant que la tournée est terminée. Sur les réseaux, le groupe a partagé une photo accompagnée d’un long message :

"Salut, Salam à tous, on espère que vos proches et vous, vous portez bien. On souhaitait vous faire un petit message afin de vous remercier une énième fois pour ces magnifiques moments partagés avec vous durant cette incroyable TOURNÉE. Un grand merci pour vos sourires et votre si belle énergie qui s’est propagée jusqu’au plus profond de nos cœurs. On n’aurait pas pu espérer mieux, du fond de notre âme, MERCI ! Merci pour cette merveilleuse aventure, pour votre force, votre confiance, vos chants en communion, vos cris, vos larmes, votre vie, votre amour ! Il était une fois une tournée légendaire…pour nous, vous les nôtres, avec qui ce fut un partage intense de près ou de loin".

Les deux frères ont ensuite écrit quelques mots remplis d’espoir avant de terminer sur une note un peu plus négative. En effet, deux villes ont malheureusement vu leur date être reportée pour une raison non précisée par les équipes du groupe. C'est désormais officiel, il n’y aura finalement pas de report des concerts prévus à Lyon et Nice. Ces dates-là sont donc bel et bien annulées :

"Nous avons fait le maximum pour remettre en place les deux concerts de Lyon et Nice, précisent-ils sur Instagram, mais malheureusement nous avons le regret d’annoncer que pour des raisons indépendantes de notre volonté nous n’allons pas pouvoir reporter ces deux dates, le remboursement des places se fera auprès des points de vente auxquels les places ont été achetées".

Une page se tourne donc pour PNL, qui pourrait peut-être déjà écrire la suite. C’est en tout cas l’espoir qui vit chez les fans du groupe depuis un de leurs concerts et le "On verra" d’Ademo concernant un nouvel album. Comme on dit, l’espoir fait vivre !