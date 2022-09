Kery James confirme une suite du film "Banlieusards"

Leïla Sy et Kery James ont annoncé avoir commencé les tournages du deuxième opus.

Depuis ce lundi 26 septembre, le tournage de "Banlieusards 2" a officiellement commencé. Leila Sy et Kery James avaient organisé le casting en juillet dernier à Champigny-sur-Marne (94) et en Seine-Saint-Denis. Le tournage aura lieu à Champigny-Sur-Marne dans la cité du Bois-L'Abbé et ce deuxième volet sera diffusé sur Netflix prochainement, sans date précise annoncée. La co-réalisation avec Leïla Sy avait été saluée par les critiques et le tournage ayant lieu dans le même quartier montre une vraie cohérence avec le premier long métrage.

La nouvelle a été annoncée sur l'Instagram et le Twitter de Kery james avec une vidéo postée où il montre un échange avec Netlfix en personne demandant des nouvelles sur le film avec la légende :

@netflixfr je viens de vous envoyer la version finale de #Banlieusards2 Reçu?

Pour rappel, le premier opus avait été vu plus de 2 500 000 fois à peine une semaine après sa sortie sur Netflix. Un succès retentissant qui annonce un deuxième film très intéressant, on attend des rebondissements et un casting fort. Le rappeur d'Orly et la surnommée Lala Sy continuent donc l'aventure pour le plaisir d'un public qui attendait avec impatience une suite du long-métrage.