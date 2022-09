Kid Cudi : découvrez le tracklisting de "Entergalactic"

Bien que son album, "Entergalactic" ait déjà fuité, sa date de sortie officielle est toujours fixée au 30 septembre. Il sera accompagné d'une série animée sur Netflix prévue pour le même jour. Pour l'accompagner, le Cudder a fait appel à du beau monde puisque Ty Dolla $ign, Don Toliver, 2 Chainz, Steve Aoki et Dot Da Genius sont également présents au tracklisting.

#Entergalactic SEPT 30TH HERE WE GO BITCH ‼️ pic.twitter.com/uz7Y2i8CRH — The Chosen One (@KiDCuDi) September 26, 2022

Découvrez le tracklisting de "Entergalactic"

1. “Entergalactic Theme”

2. “New Mode”

3. “Do What I Want”

4. “Angel”

5. “Ignite the Love”

6. “In Love”

7. “Willing to Trust” feat. Ty Dolla $ign

8. “Can’t Believe It” feat. 2 Chainz

9. “Livin’ My Truth”

10. “Maybe So”

11. “Can’t Shake Her” feat. Ty Dolla $ign

12. “She’s Lookin’ For Me”

13. “My Drug”

14. “Somewhere to Fly” feat. Don Toliver

BONUS:

15. “Burrow” feat. Don Toliver, Steve Aoki, and Dot Da Genius