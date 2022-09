Stormzy avec Mourinho et Usain Bolt dans son nouveau clip

Des invités de choix pour le King.

Stormzy continue d'écrire sa légende de l'autre côté de la Manche, mais aussi dans le monde entier. Il était d'ailleurs un des rares artistes non américain invité aux BET Awards aux USA, la grande cérémonie qui récompense la musique noire et le rap en particulier. Ce qu'on peut dire, c'est que le rappeur anglais a bien mérité ses récompenses, puisqu'il est celui qui a redonné ses lettres de noblesse à l'Angleterre, avec de gros chiffres de streams et surtout un rap ciselé, maîtrisé, et pas uniquement limité à la drill.

Le rappeur vient de livrer une nouvelle masterclass via un clip de 10 minutes sorti dans la semaine (22 septembre), et qui culmine déjà à plus de 2 millions de vues sur Youtube, preuve que le taulier d'Angleterre est toujours aussi écouté. Le morceau s'appelle "Mel Made Me Do It", où Mel fait référence à sa styliste et créatrice perso, Melissa Wardrobe. Mais si le clip fait beaucoup parler de lui, c'est aussi pour les invités qui y participent : Usain Bolt, notamment, depuis le canapé de son salon. Mais aussi... José Mourinho, aka "The Special One".

Stormzy lui dédie d'ailleurs une petite punchline et a intégré des "vocals" de Mourinho dans son couplet : "I prefer not to speak like i'm José", reprenant ainsi une des sorties les plus mémorables du Special One, après une défaite avec Man U contre Aston Villa : "I prefere not to speak. If i speak i'm in big trouble", pour éviter d'insulter directement les arbitres mais faire comprendre à tout le monde ce qu'il pense dans sa tête. Une belle ref et surtout un excellent morceau pour Stormzy, qui montre qu'il n'y a pas que Central Cee qui tape fort en Angleterre en ce moment.

Et ça n'est d'ailleurs pas fini puisque "le S" comme on l'appelle (c'est faux) a prévu de sortir un nouvel album avant la fin de l'année.