Que du love avec "Diya" le premier EP de Kany !

Découvrez le nouvel EP "Diya" de Kany !

Après avoir cumulé plus de 2 millions de streams sur les plateformes de téléchargement, la jeune artiste de 19 ans Kany dévoile " Diya ", son premier EP de 10 titres.

Signifiant "Amour" en Bambara, la langue maternelle de Kany , " Diya " raconte l'amour sous ses nombreux aspects, le tout accompagné de sonorités pop afro-caribéennes.

Chanteuse devant son téléphone depuis ses 17 ans, Kany s'est fait connaître en reprenant des covers d'artistes connus. Originaire de la région parisienne, elle s'inspire d'artistes comme Aya Nakamura, Tayc, Summer Walker ou encore la Queen Beyoncé. Très vite, ses vidéos font le tour des réseaux sociaux.

Son premier titre "Silence", sorti en janvier 2020, compte plus de 2 millions de vues sur Youtube. Un succès confirmé par ses titres "Pardonne moi" (1 million de vues en un mois) et "Love to love", le dernier en date qui enflamme la toile.

Fidèle à son histoire, Kany puise son inspiration dans ses multiples origines à la fois Antillaises et Africaines.

Découvrez le nouvel EP "Diya" de Kany dès maintenant sur Générations : ICI