Kalash & Damso : un titre inédit bientôt dévoilé

Un numéro a été publié les réseaux pour annoncer la nouvelle.

Kalash et Damso ont fait une annonce sur Instagram concernant une nouvelle collaboration. Une annonce passée de façon originale, mais surtout efficace !

Nombreux sont les artistes qui regorgent d’idées marketing pour faire la promotion d’un son ou d’un projet. Si Lacrim avait caché récemment une clé USB mystère dans Paris, c’est maintenant au tour des interprètes de "Mwaka Moon" de se montrer créatif. Cette semaine, les deux comparses ont chacun publié un numéro de téléphone sur leurs réseaux respectifs.

Sans surprise, les appels ont été nombreux et Kalash a même déclaré que plus de 300 000 appels avaient été émis depuis la mise en ligne du numéro. L’engouement était donc énorme pour les fans, avant même de savoir ce qui les attendaient au bout du fil. Une fois le numéro composé, les participants ont pu entendre la voix de Dems et écouter un extrait d’un titre inédit entre les deux amis. Il s’agit du morceau "Malpolis" que l’artiste d’origine martiniquaise avait déjà teasé lors de la promotion de son album "Tombolo". Selon ce dernier, ce featuring est même leur meilleur. Après le succès de "Mwaka Moon", certifié single de diamant, l’enjeu est quand même gros, mais on le croit sur parole ! L’association des deux est toujours efficace.

Étant donné que Kalash a affirmé que plus de 300k appels ont été passé au numéro transmis par Damso & lui même hier, plus de 300k personnes se sont donc fait traiter de « Malpoli(e) ». 😅



RDV jeudi 22 septembre, à partir de 12h, au 14 rue Jean macé à Paris pour en savoir plus… pic.twitter.com/nXOiovjLJh — HipHopDX France (@HiphopdxFR) September 21, 2022

Cependant, ce n’est pas tout. Si un extrait a pu être entendu, un sms a également été envoyé aux personnes ayant composé le numéro. Le message décrivait la définition du terme "Malpoli(e)" et redirigé vers un lien qui donnait rendez-vous, le jeudi 22 septembre, à partir de 12h au 14 rue Jean Macé à Paris.

Des SMS ont été envoyés par les deux rappeurs. pic.twitter.com/fR1cSVSkQR — Kultur (@Kulturlesite_) September 21, 2022

En ce qui concerne "Malpolis", le single sera, lui, disponible sur les plateformes de streaming ce vendredi. Quand on sait que le morceau a eu droit à une vingtaine de versions avant qu’une dernière ne soit validée par Kalash et Damso, d’un coup l’attente paraît interminable.

Écrit un scénario de clip pour son ovni avec Damso à 3h21 pic.twitter.com/mx6fg4wVQk — KALASH (@kalash972) May 7, 2022

Vivement vendredi !