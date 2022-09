Eminem : Bizarre explique l'incroyable éthique de travail de Slim Shady

Bizzare a été impressionné par les capacités de travail d'Em'.

Eminem est connu pour être un travailleur acharné, c'est une information qui a été relayée de nombreuses fois par beaucoup de rappeurs qui ont pu travailler avec lui : Joell Ortiz par exemple ou encore Big Sean, 50 Cent, The Game (avant qu'il ne fasse un diss-track de 10 minutes à son encontre). Cette fois, c'est le rappeur Bizzare qui nous donne plus de détails sur le professionnalisme de Slim Shady. En effet les deux rappeurs ont collaboré de nombreuses fois ensemble, ayant des styles similaires surtout en termes d'humour (Bizzare est un rappeur de Detroit qui a souvent joint l'humour et le rap).

Lors de l'interview il explique :

“C'est beaucoup de travail. Je pense que nous nous sommes amusés qu'après le studio, mais être en studio avec Em c'est quelque chose. Parfois tu peux être dans la cabine pendant cinq, six heures à faire un couplet. Je me souviens d'une fois, il en était tellement malade, mec, je suis rentré à la maison et il voulait que je fasse des ambiances. Et je suppose qu'il ne pouvait pas m'attendre, alors quand je suis revenu le lendemain, il les avait faites pour moi. Et il sonnait comme moi, comme ma voix. Je lui ait dit : "Mon frère, tu es malade.’"

Lors de l'interview Bizzare explique également :

“Je me souviens de quelques conseils qu'il m'a donnés que je n'ai jamais suivis, mais j'aurais dû le faire. Il a dit: "Mec, parfois, il suffit de relire ses couplets encore et encore quand tu les ramènes à la maison, demande-toi : "Est-ce que j'ai écrit la meilleure phase ? Aurais-je pu dire quelque chose de mieux ? Et si vous pensez que vous auriez pu, faites-le." Mais je ne l'ai jamais écouté [rires]. J'étais en mode, ' Fuck ça, je retourne à l'hôtel.’”

Eminem doit donc son succès non seulement à son talent, mais sans aucun doute également à son éthique de travail qui est clairement admirée de tous.